Пропавший в Волгоградской области глухонемой мальчик найден мертвым

Четырехлетний глухонемой мальчик, который бесследно исчез накануне в городе Михайловка Волгоградской области, найден мертвым. Сегодня волонтеры, принимавшие участие в поиске, обнаружили тело ребенка. Глухонемой ребенок пропал в Волгоградской области

«Ребенка нашли сегодня около 12.00 на территории частного дома, в котором он проживал вместе со своими родителями. Мальчик утонул в септике. Сейчас рабочие коммунальных служб откачивают из уличного туалета содержимое, чтобы поднять тело ребенка», - сообщила руководитель пресс-службы регионального МВД Светлана Смольянинова.

На поиски пропавшего в Михайловке ребенка приехали добровольцы из Волгограда, Саратова и Тамбова. Совместно с сотнями вышедших на поиски малыша полицейских они всю ночь прочесывали окрестности. Утром волонтерам удалось рассмотреть в отверстии уличного туалета во дворе дома кусочек рукава детской куртки, сообщает V1.