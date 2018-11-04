Пожар вспыхнул в одном из торговых павильонов Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 4 ноября, произошел пожар на территории торгового павильона. В ГУ МЧС отметили, что сегодня утром внезапно загорелась кровля на площади около 40 квадратных метров.

Происшествие случилось в доме номер 35 по Туристской улице около 11.30 по московскому времени. Через час пожарным, которые оперативно прибыли на место инцидента, удалось ликвидировать открытое горение. К настоящему моменту данных о пострадавших не поступало, передает РИА "Новости".

Известно, что к ликвидации возгорания на территории торгового павильона были привлечены пятнадцать человек и три единицы техники.