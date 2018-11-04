Человек погиб при пожаре в частном доме на юго-востоке Москвы

Рано утром в воскресенье в частном доме, расположенном на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар. Согласно последней информации столичного главка МЧС, в результате случившегося погиб один человек.

Возгорание было зафиксировано в доме под номером 224 на Лермонтовском проспекте. Известно, что пожар возник в гараже с надстройкой, а также в жилом помещении.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные ведомства, к 6.05 возгорание было локализовано, а уже в 7.02 пламя на площади 30 квадратных метров удалось ликвидировать. Спасены были четыре человека. В ходе разбора завалов в гараже пожарные нашли одного погибшего.