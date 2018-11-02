Одну из главных улиц Екатеринбурга ночью полностью затопило

В ночь на пятницу, 2 ноября, одну из главных улиц Екатеринбурга полностью затопило. Согласно последней информации, инцидент произошел из-за внезапного прорыва трубопровода с холодной водой.

Речь идет о проезжей части на проспекте Космонавтов. Прорыв трубы произошел у дома №69, однако вода быстро растеклась по дороге, добравшись до улицы Индустрии, передает URA.RU.

Всю ночь на месте аварии работали специалисты, которые устраняли последствия инцидента. Рядом с точкой прорыва дежурили сотрудники ТТУ, которые должны были проанализировать ситуацию и решить, как утром запускать троллейбусы. Не исключено, что в местах скопления воды сегодня будет сильнейший гололед.