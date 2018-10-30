Школьник скончался на уроке физкультуры в Москве

В Москве на уроке физкультуры скончался четырнадцатилетний школьник. Согласно последним данным руководителя ГСУСК России по Москве Юлии Ивановой, мальчику внезапно стало плохо во время занятия на улице.

Происшествие случилось на западе Москвы. Известно, что ученик школы потерял сознание и упал. Учитель оказал ему первую помощь и вызвал "скорую". Прибывшие на место врачи, однако, ничем не смогли помочь мальчику, передает утром во вторник, 30 октября, РИА "Новости".

По факту смерти школьника проводится доследственная проверка. Пока не установлено, страдал ли ребенок каким-либо хроническим заболеванием.