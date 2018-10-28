На Москве-реке спасены школьники на плоту

Сотрудники МЧС подняли из Москвы-реки двоих школьников, которые катались на плоту. Инцидент произошел сегодня вечером. К спасателям обратились очевидцы, увидевшие детей плывущими по реке в районе улицы Исаковского.

Туда срочно выехали пожарно-спасательные подразделения. Спасенных детей передали сотрудникам полиции. Осталось установить их личности и связаться с родителями. Школьникам 10 и 11 лет.