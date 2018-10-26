Названа предварительная причина обрушения моста в Приморье

Утром в пятницу, 26 октября, стала известна возможная причина обрушения автомобильного моста в Приморье. Информацию ранее сегодня предоставили в региональном главке МЧС Российской Федерации.

Согласно последним данным, конструкция обрушилась из-за проезда по ней большегрузного автомобиля. Якобы въезд на мост для грузовиков был ограничен.

На место незамедлительно выехали полицейские, а также сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. На месте работают 12 человек и 4 единицы техники. Данные о жертвах уточняются, передает РИА "Новости".