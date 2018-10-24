Клинтонам, Обаме и Соросу прислали по почте взрывные устройства

Вчера, 23 октября The New York Times сообщила об обнаружении, предположительно, взрывного устройства в доме основателя и главы хедж-фонда Soros Fund Management Джорджа Сороса в городе Бедфорд в штате Нью-Йорк.

Финансиста в это время не было дома. А сегодня сообщается, что в почтовом ящике Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк обнаружили взрывное устройство вчера во второй половине дня. Еще одну бомбу отправили на адрес бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Подозрительные письма перехватила Секретная служба США, до адресатов они не дощли.

По факту произошедшего начали расследование.