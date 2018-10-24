Два человека погибли в массовом ДТП на МКАД

Смертельное ДТП случилось на 26-м километре Московской кольцевой автодороги. Согласно последней информации источников, сразу две аварии произошли неподалеку от пересечения с Липецкой улицей.

Сначала на МКАД столкнулись три легковушки, вследствие чего погибли два человека. Чуть позже рядом с этим местом по неустановленной причине опрокинулся грузовик МАЗ, который перевозил контейнеры. Как сообщает ТАСС, в результате оказались перекрыты три полосы трассы.

Движение в районе аварии, как уточнили в столичном управлении ГИБДД, в настоящий момент затруднено. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.