Два человека погибли в массовом ДТП на МКАД
24 октября 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Смертельное ДТП случилось на 26-м километре Московской кольцевой автодороги. Согласно последней информации источников, сразу две аварии произошли неподалеку от пересечения с Липецкой улицей.
Сначала на МКАД столкнулись три легковушки, вследствие чего погибли два человека. Чуть позже рядом с этим местом по неустановленной причине опрокинулся грузовик МАЗ, который перевозил контейнеры. Как сообщает ТАСС, в результате оказались перекрыты три полосы трассы.
Движение в районе аварии, как уточнили в столичном управлении ГИБДД, в настоящий момент затруднено. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.
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