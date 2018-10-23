Опубликовано видео из римского метро, где пострадали российские болельщики

Опубликовано видео из Рима, где на одной из станций метро вышел из строя эскалатор. Показано, как оказывается помощь получившим травмы,пострадавших людей выносят на носилках на улицу. Российские болельщики пострадали на сорвавшемся в Риме эскалаторе метро

Спасатели и медики продолжают работать на месте обрушения эскалатора.В результате инцидента в римском метро пострадали 30 человек. Об этом рассказали представители российского посольства в столице Италии. Большинство пострадавших россияне, передает ТАСС. Пятеро из пострадавших получили тяжелые травмы, а один мужчина потерял ногу, сообщает La Repubblica.