Опубликовано видео из римского метро, где пострадали российские болельщики
23 октября 2018, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]
Опубликовано видео из Рима, где на одной из станций метро вышел из строя эскалатор. Показано, как оказывается помощь получившим травмы,пострадавших людей выносят на носилках на улицу.
Спасатели и медики продолжают работать на месте обрушения эскалатора.В результате инцидента в римском метро пострадали 30 человек. Об этом рассказали представители российского посольства в столице Италии. Большинство пострадавших россияне, передает ТАСС. Пятеро из пострадавших получили тяжелые травмы, а один мужчина потерял ногу, сообщает La Repubblica.
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