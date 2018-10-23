Российские болельщики пострадали на сорвавшемся в Риме эскалаторе метро
23 октября 2018, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]
В римском метро перед матчем между местной «Ромой» и московским ЦСКА пострадали футбольные болельщики. Станция Repubblica закрыта - поезда проходят ее без остановок. На месте ЧП работают полицейские и спасатели.
Произошло обрушение эскалатора. Травмы получили по меньшей мере восемь болельщиков ЦСКА, сообщает РИА Новости. Их число может возрасти.
В Риме сегодня в рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов состоится матч «Рома» - ЦСКА, игра начнется в 22:00 мск.
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