17-летняя жительница Петербурга впала в кому во время пробежки

В Санкт-Петербурге девушка впала в кому после обычной пробежки. Согласно последней информации осведомленных источников, страшное происшествие случилось днем в минувший понедельник, 22 октября.

Известно, что семнадцатилетняя девушка бежала у дома под номером 32 на Железнодорожном проспекте и внезапно потеряла сознание. После этого выяснилось, что она впала в кому, передает АН "Оперативное прикрытие".

Уточняется, что молодая жительница Северной столицы до случившегося успела преодолеть всего лишь два километра. Девушка была экстренно доставлена в больницу в коме третьей степени. Данных о текущем состоянии петербурженки пока не поступало. Причины ее ухудшившегося состояния устанавливаются.