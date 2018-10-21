В Индии обезьяны убили человека кирпичами

Трагедия произошла на севере Индии в городе Тикри, где местный житель погиб от рук диких обезьян. Мужчина собирал сухие ветки и в это время группа обезьян начала закидывать его кирпичами.

Погиб пожилой мужчина 72 лет. Он умер в больнице от травм, полученных в результате ударов по голове и груди. Врачи подсчитали на его теле не менее 20 попаданий. Как позже рассказали в полиции, обезьяны стащили кирпичи из разрушенного рядом здания.