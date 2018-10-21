Автомобиль с телами двух погибших достали из Финского залива

Из Финского залива специалисты достали автомобиль, в салоне которого находились тела двух погибших. Эту информацию в воскресенье, 21 октября, предоставили в СУСК России по Ленинградской области.

Согласно предварительным данным, накануне вечером двое мужчин и одна женщина приехали на машине на городской пляж и припарковали транспортное средство на самом краю пирса. В какой-то момент один из приятелей отошел, а автомобиль в это время рухнул в воду вместе с двумя пассажирами.

Как уточняет РИА "Новости", люди не смогли самостоятельно выбраться из салона и утонули. По факту случившегося проводится доследственная проверка.