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Стало известно, где керченский стрелок взял деньги на оружие
20 октября 2018, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]
Студент Владислав Росляков, устроивший кровавую бойню в Керченском политехническом колледже, деньги на покупку оружия и боеприпасов, скорее всего, украл у собственных родственников.
В частности, за день до трагических событий в Керченском политехе Владислав Росляков посетил свою бабушку Галину. Под предлогом того, что хочет оцифровать свои старые детские фотографии, он забрал их, а заодно и деньги, которые пенсионерка хранила рядом в косметичке, и о наличии которых внук знал. Эти деньги Галина Рослякова откладывала на свои похороны.
Кроме того, пенсионерка припомнила, что в гараже давно стоял без дела старый мотоцикл отца, получившего инвалидность и сидевшего дома. Она предположила, что внук мог продать отцовский мотоцикл. Когда следователи узнали об этом, они забрали ключи от гаража, чтобы провести там обыск. Но Галине Росляковой пока ничего не сообщили о результатах, так что сейчас ей неизвестно доподлинно, на месте ли мотоцикл.
Корреспондент «КП», проводивший расследование, обошел также все керченские точки микрозаймов, но ни в одной из них Владислава Рослякова не опознали по фото. Журналист пообщался с мастером на заводе, где стрелок проходил производственную практику, и выяснил, что там Влад не заработал ни копейки – учебная практика не оплачивается. Был ли у Рослякова источник заработка, пока не выяснено, но на покупку оружия и боеприпасов он потратил, по минимальным подсчетам, 38,9 тысячи рублей. Это при том, что его семья жила настолько скромно, что имела задолженности по квартплате.
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