Юноша попытался уйти из жизни после гибели любимой в Керчи

Керченские врачи борются за жизнь 20-летнего юноши. Накануне молодой человек предпринял попытку свести счеты с жизнью после того, как его девушка погибла в Керченском политехническом колледже.

Девушка, студентка Керченского политеха, пострадала при взрыве и стрельбе в колледже 17 октября 2018 года. Крымские медики вынуждены были ампутировать ей ногу. Девушку отправили в Москву самолетом МЧС, однако она скончалась на борту.

Узнав об этом, ее молодой человек предпринял попытку уйти из жизни, оставив в соцсети запись «Я тебя люблю, навсегда вместе». В настоящее время юноша с тяжелыми травмами находится в больнице. Керченские медики предпринимают усилия спасти его жизнь, но молодой человек, тем не менее, собирается довести свое намерение до логического завершения.

Несмотря на тяжелое состояние, безутешный юноша оставил несколько коротких записей в соцсети: «Как донести до людей, что нужно ценить все хорошее, что с вами происходит. Завтра может не быть! Везде ее фото, везде пишут… Не только в моей голове. Людей объединяет горе. Я тебя люблю, навсегда вместе», - приводит эти записи «Рен-ТВ».