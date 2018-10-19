Прощание с жертвами массового убийства в Керчи: фоторепортаж «Аргументов недели»

Сегодня в Керчи простились с семнадцатью трагически погибшими студентами, преподавателями и сотрудниками политехнического колледжа. Церемония прощания продлилась почти три часа.

Более двух с половиной часов жители Керчи несли цветы на площадь Ленина к семнадцати гробам с телами погибших в керченском политехе. Более двадцати тысяч жителей пришли проститься с ними – люди двигались бесконечной живой рекой. Дежурившие на площади медики неоднократно оказывали помощь испытавшим сильнейшее эмоциональное потрясение керченцам.

На траурной церемонии присутствовали первые лица республики Крым – премьер-министр Сергей Аксенов, председатель госсовета Владимир Константинов, депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Андрей Козенко. Митрополит Феодосийский и Керченский Платон отслужил панихиду по погибшим. Сказал прощальное слово и имам мечети Джума-Джами Марлен Аджарипов.

Когда церемония прощания завершилась, траурная процессия направилась к городскому кладбищу, сообщают «Аргументы недели – Крым».























