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Прощание с жертвами массового убийства в Керчи: фоторепортаж «Аргументов недели»
19 октября 2018, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Керчи простились с семнадцатью трагически погибшими студентами, преподавателями и сотрудниками политехнического колледжа. Церемония прощания продлилась почти три часа.
Более двух с половиной часов жители Керчи несли цветы на площадь Ленина к семнадцати гробам с телами погибших в керченском политехе. Более двадцати тысяч жителей пришли проститься с ними – люди двигались бесконечной живой рекой. Дежурившие на площади медики неоднократно оказывали помощь испытавшим сильнейшее эмоциональное потрясение керченцам.
На траурной церемонии присутствовали первые лица республики Крым – премьер-министр Сергей Аксенов, председатель госсовета Владимир Константинов, депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Андрей Козенко. Митрополит Феодосийский и Керченский Платон отслужил панихиду по погибшим. Сказал прощальное слово и имам мечети Джума-Джами Марлен Аджарипов.
Когда церемония прощания завершилась, траурная процессия направилась к городскому кладбищу, сообщают «Аргументы недели – Крым».
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