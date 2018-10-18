Мария Вороненкова сообщила о захвате ее квартиры в Киеве

Оперная певица, вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что в ее киевскую квартиру ворвались неизвестные люди. Об этом ей сообщила няня, Максаковой сейчас в городе нет.

Она рассказала, что дверь взломана, требуют собирать вещи, вызвана полиция. Певица уже вылетает в Киев и убедительно просит "правоохранительные органы немедленно отреагировать на ситуацию". Ее сын Ваня и няня заблокированы в настоящий момент в квартире.

Как считает Максакова, к нападению может иметь отношение бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов, сообщает РБК. Именно он якобы настоял на переезде Вороненкова и Максаковой на Украину, а также предложил певице обменяться квартирами в Москве и Киеве.