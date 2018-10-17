В Керчи завершили разминирование колледжа

Специалисты завершили разминирование здания политехнического колледжа, где студент 4 курса сегодня устроил несколько взрывов и расстрелял учащихся. Представитель крымского управления ФСБ заверил - бомб в здании больше нет. В Керчь на место теракта приехали 10 единиц тяжелой боевой техники

"В здании теперь работают криминалисты, Следственный комитет, ФСБ и полиция", - приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что второе взрывное устройство обнаружено в личных вещах причастного к взрыву в колледже в Керчи, оно обезврежено.