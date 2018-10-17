В Керчи завершили разминирование колледжа
17 октября 2018, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты завершили разминирование здания политехнического колледжа, где студент 4 курса сегодня устроил несколько взрывов и расстрелял учащихся. Представитель крымского управления ФСБ заверил - бомб в здании больше нет.
"В здании теперь работают криминалисты, Следственный комитет, ФСБ и полиция", - приводит РИА Новости его слова.
Ранее стало известно, что второе взрывное устройство обнаружено в личных вещах причастного к взрыву в колледже в Керчи, оно обезврежено.
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