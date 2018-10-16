При крушении Су-27 на Украине погиб пилот из США

Военная прокуратура Украины сообщила, что оба пилота, офицер Военно-воздушных сил Украины и военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли при крушении Су-27 в ходе выполнения учебно-боевого полета. Самолет Су-27 рухнул на Украине

Тела двух пилотов обнаружила поисково-спасательная группа. Истребитель разбился в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Су-27 принимал участие в учениях "Чистое небо — 2018". По факту падения истребителя заведено дело по статье "нарушение правил полетов".