При крушении Су-27 на Украине погиб пилот из США
16 октября 2018, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]
Военная прокуратура Украины сообщила, что оба пилота, офицер Военно-воздушных сил Украины и военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли при крушении Су-27 в ходе выполнения учебно-боевого полета.
Тела двух пилотов обнаружила поисково-спасательная группа. Истребитель разбился в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Су-27 принимал участие в учениях "Чистое небо — 2018". По факту падения истребителя заведено дело по статье "нарушение правил полетов".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес