У побережья Приморского края произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4.5 балла произошло во вторник, 16 октября, в Японском море у берегов Приморья. Толчки были зафиксированы в 10 утра по местному времени (3:00 мск).

Эпицентр находился в 156.7 км от поселка Преображение и залегал на глубине 10 километров, отметили в Российской службе предупреждения о цунами.

Сообщается также, что в населенных пунктах землетрясение не ощущалось, а также не объявлялась угроза цунами: очаг располагался на расстоянии свыше 100 километров от береговой линии.