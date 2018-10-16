В подмосковном городе Щелково ищут родителей потерявшегося ребенка
16 октября 2018, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
В подъезде подмосковного города Щелково нашли полуторагодовалого ребенка. Сотрудники полиции занимаются поисками родителей маленького мальчика и выясняют, как он оказался на лестничной клетке.
Ребенок был найден в подъезде одного из домов на улице Комарова. Согласно последним данным, малыша незамедлительно доставили в медицинское учреждение.
Известно, что светловолосый мальчик ростом около 98 сантиметров был одет в голубую куртку с капюшоном, голубую шапку, серые джинсы и красные ботинки, передает "Росбалт".
Всех, кто располагает данными о ребенке или его родственниках, просят обратиться в МУ МВД России "Щелковское" по телефонам: 8-496-566-97-03 и 8-496-566-93-57.
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