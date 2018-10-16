В Калининграде посетительница расплатилась в кафе деньгами из "банка приколов"
16 октября 2018, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]
Посетительница кафе в Озерском городском округе Калининградской области расплатилась за свой заказ четырьмя купюрами из "банка приколов". Сотрудники полиции задержали девятнадцатилетнюю девушку.
Студентка местного техникума заказала в кафе алкогольные напитки и различные закуски, а затем дала кассиру четыре фальшивые купюры по тысяче рублей. Впоследствии она хвасталась перед другими посетителями заведения тем, что смогла обвести администратора вокруг пальца. Именно эти люди и предупредили персонал об обмане.
Как сообщает РИА "Новости", девушка полностью признала свою вину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Если вина местной жительницы будет доказана, она может сесть в тюрьму на срок до двух лет.
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