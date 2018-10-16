Надземный пешеходный переход рухнул на автотрассу во Владивостоке
16 октября 2018, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
Во Владивостоке на объездной трассе надземный пешеходный переход рухнул прямо на дорогу. Соответствующую информацию утром во вторник, 16 октября, предоставили в ГУМЧС России по Приморскому краю.
Согласно последним данным, происшествие случилось из-за того, что у одного из самосвалов самопроизвольно поднялся кузов, который и снес пешеходный виадук. При падении конструкция перекрыла сразу две полосы движения, передает сегодня РИА "Новости".
Известно, что в результате случившегося никто не пострадал. Автомобилистам советуют объезжать данный участок дороги. На месте уже работают ремонтно-восстановительные бригады.
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