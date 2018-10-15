Автомобиль рухнул со второго этажа парковки одного из московских ТЦ

В понедельник, 15 октября, автомобиль рухнул с парковки одного из московских торговых центров. Согласно последней информации источников, машина пробила ограждение и упала со второго этажа паркинга.

Очевидцы утверждают, что в иномарке находились три человека, которые якобы смогли вовремя покинуть салон. Как уточняет телеканал РЕН ТВ, происшествие случилось на парковке ТЦ "Горбушкин двор". Автомобиль в ходе падения перевернулся и приземлился на крышу.

Известно, что на место аварии выехали полицейские, которые сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.