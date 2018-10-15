В Петербурге неизвестные открыли стрельбу по трамваям
15 октября 2018, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге неизвестные открыли стрельбу по трамваям. Согласно последней информации ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области, одна из пассажирок пострадала от осколков стекла.
Инциденты произошли накануне вечером во Фрунзенском районе Северной столицы. Уточняется, что два трамвая обстреляли на Бухарестской улице, передает РИА "Новости".
Сейчас на месте инцидента работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Специалисты опрашивают очевидцев. Известно, что стрельба была открыта внезапно, когда транспортные средства пересекали перекресток с улицей Белы Куна.
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