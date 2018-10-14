В ДТП под Астраханью погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Енотаевском районе Астраханской области. Авария произошла сегодня днем недалеко от села Ветлянка.

Toyota Camry и Skoda Fabia столкнулись лоб в лоб. Skoda после ДТП полностью выгорела. Через какое-то время огонь перекинулся и на вторую машину. Погибли четыре человека - по двое в каждом автомобиле. Предположительно, водитель Camry выехал на встречную полосу. Движение в этом районе пришлось ограничить.