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В ДТП под Астраханью погибли четыре человека
14 октября 2018, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]
Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Енотаевском районе Астраханской области. Авария произошла сегодня днем недалеко от села Ветлянка.
Toyota Camry и Skoda Fabia столкнулись лоб в лоб. Skoda после ДТП полностью выгорела. Через какое-то время огонь перекинулся и на вторую машину. Погибли четыре человека - по двое в каждом автомобиле. Предположительно, водитель Camry выехал на встречную полосу. Движение в этом районе пришлось ограничить.
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