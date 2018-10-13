Лодка с тремя рыбаками бесследно исчезла на озере Байкал

На Байкале вечером в четверг, 11 октября, пропала лодка с тремя рыбаками. В ГУМЧС по Иркутской области отметили, что поиски исчезнувших ведут специалисты на вертолете Ми-8 и спасатели на трех катерах.

Известно, что рыбаки собирались вернуться в поселок Листвянка в ночь на пятницу, однако их местонахождение до сих пор неизвестно. Накануне были обследованы более 2 тысяч квадратных километров акватории озера Байкал, а также не менее 110 километров берега, передает РИА "Новости".

Сейчас на суше работают пешие патрули и спасатели на вездеходах. В общей сложности исчезнувших рыбаков ищет 21 человек, а также 7 единиц техники.