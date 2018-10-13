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Лодка с тремя рыбаками бесследно исчезла на озере Байкал
13 октября 2018, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]
На Байкале вечером в четверг, 11 октября, пропала лодка с тремя рыбаками. В ГУМЧС по Иркутской области отметили, что поиски исчезнувших ведут специалисты на вертолете Ми-8 и спасатели на трех катерах.
Известно, что рыбаки собирались вернуться в поселок Листвянка в ночь на пятницу, однако их местонахождение до сих пор неизвестно. Накануне были обследованы более 2 тысяч квадратных километров акватории озера Байкал, а также не менее 110 километров берега, передает РИА "Новости".
Сейчас на суше работают пешие патрули и спасатели на вездеходах. В общей сложности исчезнувших рыбаков ищет 21 человек, а также 7 единиц техники.
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