Ученики одной из школ Петербурга жалуются на здоровье, двое госпитализированы

Ученики младших классов одной из школ в Центральном районе Санкт-Петербурга пожаловались на плохое самочувствие. Согласно последним данным, два школьника были доставлены в медицинские учреждения.

Врачи начали фиксировать обращения от учеников накануне вечером. К утру пятницы количество заболевших ребят приблизилось к двум десяткам. Предполагается, что у школьников кишечная инфекция.

Директор школы № 207, расположенной в доме номер 108 на Невском проспекте, отмечает, что информация о случившемся уже дошла до Роспотребнадзора. Специалисты проверяют эти данные, однако от комментариев пока воздерживаются, передает портал "Фонтанка".