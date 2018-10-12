Ученики одной из школ Петербурга жалуются на здоровье, двое госпитализированы
12 октября 2018, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]
Ученики младших классов одной из школ в Центральном районе Санкт-Петербурга пожаловались на плохое самочувствие. Согласно последним данным, два школьника были доставлены в медицинские учреждения.
Врачи начали фиксировать обращения от учеников накануне вечером. К утру пятницы количество заболевших ребят приблизилось к двум десяткам. Предполагается, что у школьников кишечная инфекция.
Директор школы № 207, расположенной в доме номер 108 на Невском проспекте, отмечает, что информация о случившемся уже дошла до Роспотребнадзора. Специалисты проверяют эти данные, однако от комментариев пока воздерживаются, передает портал "Фонтанка".
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