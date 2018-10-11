Во время старта ракеты-носителя «Союз-МС10», на борту которого находились члены экипажа МКС 57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, произошла авария носителя.

Запуск ракеты-носителя «Союз МС-10» с новым экипажем МКС был посвящен вековому юбилею Завода экспериментального машиностроения, на котором производят «Союзы». Связь прекратилась через несколько минут после старта, по времени это примерно соответствует отделению первой ступени.

Алексей Овчинин и Ник Хейг живы. Космонавты совершили аварийную посадку на территории Казахстана. «По данным службы телеметрии, аппарат с экипажем приземлился в степи Казахстана. Экипаж уже вышел на связь с наземными службами космодрома», - приводит РИА Новости сообщение своего источника.