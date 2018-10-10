В СМИ появилась информация о том, что в последнее время Челябинск заполонили крысы. Местные жители утверждают, что крупные грызуны свободно бегают по улицам из-за возникшего в городе мусорного коллапса.

Горожане отмечают, что крысы постоянно появляются и плодятся на стихийных свалках. Отмечается, что ходить мимо таких мест очень страшно и даже опасно, поскольку эти животные являются переносчиками различных инфекций, передает в среду, 10 октября, портал URA.RU.

Отмечается, что в кучах мусора также живут мыши и насекомые, для которых гниющие отходы являются благоприятной для размножения средой.