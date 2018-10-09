Пострадавшие в ДТП с троллейбусом в Орле получат компенсацию

Вечером во вторник, 9 октября, стало известно, что власти Орловской области выплатят компенсации семьям погибших и раненым в ходе дорожно-транспортного происшествия с участием троллейбуса.

В администрации региона отметили, что из резервного фонда будет выделено по 200 тысяч рублей родственникам жертв аварии и по 100 тысяч рублей пострадавшим. Кроме того, раненым и членам их семей окажут необходимую психологическую помощь, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним ранее сегодня в Орле троллейбус сбил на остановке людей. Три человека погибли, а пострадали еще двое. Причины случившегося устанавливаются.