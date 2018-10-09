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Пострадавшие в ДТП с троллейбусом в Орле получат компенсацию
9 октября 2018, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером во вторник, 9 октября, стало известно, что власти Орловской области выплатят компенсации семьям погибших и раненым в ходе дорожно-транспортного происшествия с участием троллейбуса.
В администрации региона отметили, что из резервного фонда будет выделено по 200 тысяч рублей родственникам жертв аварии и по 100 тысяч рублей пострадавшим. Кроме того, раненым и членам их семей окажут необходимую психологическую помощь, передает сегодня РИА "Новости".
Напомним ранее сегодня в Орле троллейбус сбил на остановке людей. Три человека погибли, а пострадали еще двое. Причины случившегося устанавливаются.
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