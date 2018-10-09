Троллейбус протаранил толпу пешеходов в Орле

В Орле во вторник, 9 октября, произошла авария с участием троллейбуса. Согласно последней информации, транспортное средство протаранило толпу людей, которые находились на пешеходном переходе.

Представитель экстренных служб Орла уточнил, что ДТП случилось на улице Полесская. В результате аварии погибли три человека, а еще двое получили ранения, передает РИА "Новости".

Городской телеканал "Истоки" в свою очередь подчеркнул, что одна пострадавшая в настоящий момент находится в машине "скорой помощи", а еще два человека по-прежнему остаются под колесами троллейбуса. Пока точной информации об их состоянии не поступало.