СМИ: супруга футболиста Павла Мамаева подала на развод
9 октября 2018, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что супруга российского футболиста Павла Мамаева подала заявление на развод. Это произошло после того, как ее муж и другой спортсмен Александр Кокорин избили нескольких человек.
В конце прошлого месяца Алана уже сообщила о намерении развестись с мужем, однако именно во вторник, 9 октября, она подала официальное заявление, передает Sport24. Накануне женщина также извинилась за действия Павла и призналась, что ей очень стыдно.
Напомним, Кокорин и Мамаев накануне избили в центре Москвы не менее трех человек. Сегодня футболистов задержали. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела.
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