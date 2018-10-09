В районе горящего военного склада под Черниговом закрыли воздушное пространство
9 октября 2018, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]
В районе горящего склада в Черниговской области закрыто воздушное пространство, остановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта, сообщат Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Отмечается, что территория арсенала составляет более 680 гектар. Интенсивность взрывов на шестом арсенале склада с боеприпасами составляет два – три взрыва в секунду, сообщает генштаб вооруженных сил Украины.
Как сообщалось ранее, в Черниговской области Украины произошел взрыв на военном складе. По всей территории области и вдоль границы с Россией вводятся ограничительные меры. Около 10 тысяч человек эвакуированы. О пострадавших не сообщается.
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