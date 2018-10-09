В районе горящего военного склада под Черниговом закрыли воздушное пространство

В районе горящего склада в Черниговской области закрыто воздушное пространство, остановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта, сообщат Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. Под Черниговом после взрыва на военном складе эвакуируют людей

Отмечается, что территория арсенала составляет более 680 гектар. Интенсивность взрывов на шестом арсенале склада с боеприпасами составляет два – три взрыва в секунду, сообщает генштаб вооруженных сил Украины.

Как сообщалось ранее, в Черниговской области Украины произошел взрыв на военном складе. По всей территории области и вдоль границы с Россией вводятся ограничительные меры. Около 10 тысяч человек эвакуированы. О пострадавших не сообщается.