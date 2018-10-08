Минпромторг: в драке с Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника

По сведениям СМИ, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин сегодня утром устроили драку в одной из кофеен на северо-западе Москвы.

Компания чересчур весело завтракала. Один из посетителей кафе попытался урезонить спортсменов, которые никак не реагировали на замечания персонала. Мужчину избили. Им оказался директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак. Пострадал и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Сейчас оба они находятся в больницах. Пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию.