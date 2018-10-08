Пьяный мужчина принял плафоны в метро за пингвинов и решил их "убить"
8 октября 2018, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]
Пьяный мужчина прошедшей ночью устроил погром на станции метро "Таганская" Кольцевой линии московского метро. Дебошир в трусах и футболке разбил плафоны освещения на эскалаторе.
Мужчина был задержан. На допросе он рассказал о том, что во время инцидента видел пингвинов перед собой - "как в тире". Молодой человек устроил им настоящую расправу.
Задержанный дал обещание возместить причиненный ущерб, который оценивается в 21 тысячу руб. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по факту вандализма.
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