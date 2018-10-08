Навесные шкафы рухнули на учениц во время урока в одной из школ Новосибирска

Навесные шкафы внезапно рухнули на учениц пятого класса в одной из школ Новосибирска. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось во время урока технологии.

сайте СУ Следственного комитета Российской Федерации по региону. Инцидент произошел утром в понедельник, 8 октября. В ходе занятия четыре деревянных навесных шкафа сорвались со стены и упали прямо на пятиклассниц. Об этом сообщается сегодня на официальномСУ Следственного комитета Российской Федерации по региону.