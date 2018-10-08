Навесные шкафы рухнули на учениц во время урока в одной из школ Новосибирска
8 октября 2018, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]
Сейчас точное количество пострадавших уточняется. Специалисты осматривают место случившегося и выясняют, по какой причине рухнули конструкции, отмечает RT.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес