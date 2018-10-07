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В Кузбассе два дайвера погибли в затопленном карьере
7 октября 2018, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Новосибирска решили вчера понырять в карьере, который находится в нескольких километрах от села Красного Ленинск-Кузнецкого района. Один почувствовал, что ему не хватает кислорода, и экстренно поднялся.
Двое других не вынырнули. Поначалу к их поискам подключилась еще одна группа аквалангистов, но безуспешно. Мужчины решили вызвать спасателей. Сегодня пропавшие дайверы найдены. Причину смерти аквалангистов установит судебно-медицинская экспертиза.
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