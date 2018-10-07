В Кузбассе два дайвера погибли в затопленном карьере

Жители Новосибирска решили вчера понырять в карьере, который находится в нескольких километрах от села Красного Ленинск-Кузнецкого района. Один почувствовал, что ему не хватает кислорода, и экстренно поднялся.

Двое других не вынырнули. Поначалу к их поискам подключилась еще одна группа аквалангистов, но безуспешно. Мужчины решили вызвать спасателей. Сегодня пропавшие дайверы найдены. Причину смерти аквалангистов установит судебно-медицинская экспертиза.