За что арестовали жителя Сочи, задавшего вопрос мэру
5 октября 2018, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]
Как писали СМИ, Центральный районный суд Сочи арестовал на пять суток активиста «Левого фронта» Вахтанга Езугбая, который подошел на улице к мэру города Анатолию Пахомову и попытался задать ему вопрос.
Эта информация является сенсацией, раздутой некоторыми нечистоплотными СМИ, заявил заместитель руководителя пресс-службы города Сочи Микааэл Нерсесян в интервью Федеральному агентству новостей.
Езугбай на самом деле заинтересовал стражей порядка тем, что самовольно захватил жилую площадь в общежитии, где он живет, и регулярно срывал наложенные на нее пломбы. Вахтанг явился на приём мэра Сочи граждан в администрацию Центрального района, пытался прием сорвать, устроил провокацию, вел себя по-хамски, нецензурно выражался.
Так что задержание никак не связано со встречей Езугбая с мэром Анатолием Пахомовым, утверждает Нерсесян.
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