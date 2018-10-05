За что арестовали жителя Сочи, задавшего вопрос мэру

Как писали СМИ, Центральный районный суд Сочи арестовал на пять суток активиста «Левого фронта» Вахтанга Езугбая, который подошел на улице к мэру города Анатолию Пахомову и попытался задать ему вопрос.

Эта информация является сенсацией, раздутой некоторыми нечистоплотными СМИ, заявил заместитель руководителя пресс-службы города Сочи Микааэл Нерсесян в интервью Федеральному агентству новостей.

Езугбай на самом деле заинтересовал стражей порядка тем, что самовольно захватил жилую площадь в общежитии, где он живет, и регулярно срывал наложенные на нее пломбы. Вахтанг явился на приём мэра Сочи граждан в администрацию Центрального района, пытался прием сорвать, устроил провокацию, вел себя по-хамски, нецензурно выражался.

Так что задержание никак не связано со встречей Езугбая с мэром Анатолием Пахомовым, утверждает Нерсесян.