Автомобиль врезался в посетителей кафе в Берлине
5 октября 2018, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]
Автомобиль на большой скорости врезался в здание кафе в столице Германии, инцидент случился в округе Шарлоттенбург. В результате получили травмы по меньшей мере пять человек.
Машина влетела на тротуар и снесла несколько столиков, стоявших у кафе. По предварительным сведениям, водителю внезапно стало плохо. Рассматривается и версия теракта. Это пока вся информация на этот час.
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