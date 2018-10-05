Автомобиль врезался в посетителей кафе в Берлине

Автомобиль на большой скорости врезался в здание кафе в столице Германии, инцидент случился в округе Шарлоттенбург. В результате получили травмы по меньшей мере пять человек.

Машина влетела на тротуар и снесла несколько столиков, стоявших у кафе. По предварительным сведениям, водителю внезапно стало плохо. Рассматривается и версия теракта. Это пока вся информация на этот час.