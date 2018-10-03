Стало известно, что при крушении вертолета под Костромой погибли три человека

В управлении МЧС по Костромской области сообщили о гибели трех человек при крушении вертолета около деревни Вонышево. В ведомстве заявили об обнаружении тел и обломков воздушного судна. Под Костромой упал вертолёт

Вертолет сильно обгорел, определить марку и принадлежность воздушного судна пока не получается, сказал представитель МЧС РИА Новости.

По информации РЕН ТВ, частный вертолет AS-350 следовал по маршруту Москва - Плес.