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Стало известно, что при крушении вертолета под Костромой погибли три человека
3 октября 2018, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]
В управлении МЧС по Костромской области сообщили о гибели трех человек при крушении вертолета около деревни Вонышево. В ведомстве заявили об обнаружении тел и обломков воздушного судна.
Вертолет сильно обгорел, определить марку и принадлежность воздушного судна пока не получается, сказал представитель МЧС РИА Новости.
По информации РЕН ТВ, частный вертолет AS-350 следовал по маршруту Москва - Плес.
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