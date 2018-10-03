В Афганистане разбился самолет ВВС США, есть погибшие
3 октября 2018, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]
На востоке Афганистана сегодня потерпел крушение военно-транспортный американский самолет США C-130J "Геркулес". Авиакатастрофа произошла на аэродроме в Джелалабаде после полуночи. В результате аварии погибли 11 человек.
Кроме шестерых членов экипажа, погибли пять гражданских лиц, сотрудники миссии НАТО в Афганистане.
Ответственность за крушение самолета взяла на себя запрещенная в России террористическая организация Талибан, представители которой заявили, что самолет сбили именно они. Американское военное командование пока не подтвердило заявление исламистов, расследование причин катастрофы продолжается.
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