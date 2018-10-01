Под Новосибирском горит цех по производству полиэтилена

Цех по производству полиэтилена загорелся в Новосибирском районе Новосибирской области, в дачном поселке Мочище. Из-за сильного пожара произошла авария на подстанции «Отрадная».

Горели два деревянных одноэтажных строения. Густой дым можно было наблюдать изо всех районов Новосибирска. К тушению огня привлекались два пожарных поезда ОАО РЖД.

Об отключении 12 населенных пунктов Новосибирской области сообщает Минэнерго России. Три подстанции обесточены. Не могут работать предприятия местной промышленности. Почти 19 тысяч человек оказались без электричества.

Сейчас открытый огонь локализован, сообщает МЧС. Причины возгорания предстоит установить экспертам.