Судебные приставы потребовали долг с пенсионерки, которая давно умерла

Курганские приставы возбудили исполнительное производство в отношении 105-летней женщины, которая давно скончалась. По документам, старушка обязана заплатить в казну 200 рублей госпошлины.

Родственники старушки были изумлены, когда получили письмо из УФССП региона с требованием оплаты госпошлины, которую присудил мировой судья судебного участка №49. В недоразумении близким "должницы" обещали разобраться.

В соцсетях родственникам пенсионерки посоветовали подать встречный иск о выплате пенсии и социальных выплат старушке за "прожитые" после смерти годы.