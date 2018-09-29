Женщина и ребенок пострадали в аварии с грузовиком в Москве

Сегодня днем на пересечении Боровского и Киевского шоссе в ТиНАО произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего серьезно пострадали женщина и четырехлетний ребенок.

Два вертолета Московского авиационного узла вылетели к месту дорожно-транспортного происшествия. Экипаж первого медицинского вертолета эвакуировал женщину, пострадавшую в аварии. Второй вертолет ждал, пока медики реанимируют ребенка, чтобы госпитализировать его.

На месте аварии затруднено движение транспорта. Причины дорожного происшествия выясняются.