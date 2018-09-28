Журналистка при странных обстоятельствах пропала по дороге в Челябинск

Журналистка интернет-газеты Znak.com Ирина Крючкова исчезла во время деловой поездки из Екатеринбурга в Челябинск, сообщают ее коллеги. Крючкову не могут найти уже три дня.

Из Екатеринбурга в Челябинск журналистка, скорее всего, отправилась с помощью известного сайта такси или с помощью частного извозчика. Около 16.30 26 сентября она сообщила, что у нее конфликт с водителем, после этого ее телефон стал недоступен.

Как пишут СМИ, телефон Ирины нашла незнакомая ей женщина в Челябинске. Она готова его вернуть хозяйке.