Задержан пассажир, угрожавший ножом контролеру московского метро
28 сентября 2018, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве задержали мужчину, который угрожал ножом контролеру на станции столичного метро "Савеловская". Информацию предоставил глава пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.
Согласно последней информации, 56-летний уроженец Тверской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, прошел через турникет, но проезд не оплатил. Контролер сделал ему замечание, однако пассажир ответил агрессивно и достал раскладной нож, передает РИА "Новости". Известно, что мужчина угрожал своему оппоненту, а затем попытался скрыться.
Полицейские УВД на московском метрополитене, оперативно прибывшие на место инцидента, задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы".
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