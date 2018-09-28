Задержан пассажир, угрожавший ножом контролеру московского метро

В Москве задержали мужчину, который угрожал ножом контролеру на станции столичного метро "Савеловская". Информацию предоставил глава пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

Согласно последней информации, 56-летний уроженец Тверской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, прошел через турникет, но проезд не оплатил. Контролер сделал ему замечание, однако пассажир ответил агрессивно и достал раскладной нож, передает РИА "Новости". Известно, что мужчина угрожал своему оппоненту, а затем попытался скрыться.

Полицейские УВД на московском метрополитене, оперативно прибывшие на место инцидента, задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы".