Вулкан Эбеко засыпал пеплом Северо-Курильск на Сахалине
27 сентября 2018, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Северо-Курильске на острове Парамушир в Сахалинской области после выброса пепла вулканом Эбеко, находящимся в семи километрах от города, произошел пеплопад, сообщили в региональном МЧС.
«Сегодня в 18.10 по местному времени в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в городе Северо-Курильске зарегистрирован пеплопад», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.
В ведомстве также проинформировали, что из города не просматривается «виновник» пеплопада – расположенный в семи километрах к северо-западу от Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского вулкан Эбеко высотой 1156 метров. Во время выпадения пепла в городе ощущался слабый запах сероводорода, отметили в МЧС.
Спасатели уточнили, что на очистку города отправились автоцистерны, которые смоют выпавший пепел. Угрозы для жизни и деятельности местного населения нет.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес