Вулкан Эбеко засыпал пеплом Северо-Курильск на Сахалине

Сегодня в Северо-Курильске на острове Парамушир в Сахалинской области после выброса пепла вулканом Эбеко, находящимся в семи километрах от города, произошел пеплопад, сообщили в региональном МЧС.

«Сегодня в 18.10 по местному времени в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в городе Северо-Курильске зарегистрирован пеплопад», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

В ведомстве также проинформировали, что из города не просматривается «виновник» пеплопада – расположенный в семи километрах к северо-западу от Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского вулкан Эбеко высотой 1156 метров. Во время выпадения пепла в городе ощущался слабый запах сероводорода, отметили в МЧС.

Спасатели уточнили, что на очистку города отправились автоцистерны, которые смоют выпавший пепел. Угрозы для жизни и деятельности местного населения нет.