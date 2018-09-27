Около 62 тысяч человек остались без света в Подмосковье
27 сентября 2018, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Московской области без электричества остались около 62 тысяч человек. Соответствующую информацию днем в четверг, 27 сентября, предоставили в Министерстве энергетики Российской Федерации.
Согласно последним данным, первая и вторая цепи высоковольтной линии 110 кВ Донино-ЦАГИ отключились в 11.02 по московскому времени. Как уточняет сегодня РИА "Новости", ссылаясь на последние данные ведомства, мощность отключенных потребителей составляет 26,5 МВт.
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