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Около 62 тысяч человек остались без света в Подмосковье

27 сентября 2018, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Около 62 тысяч человек остались без света в Подмосковье
фото: pixabay.com

В Московской области без электричества остались около 62 тысяч человек. Соответствующую информацию днем в четверг, 27 сентября, предоставили в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Крым и Севастополь остались без электричества

Крым и Севастополь остались без электричества

Согласно последним данным, первая и вторая цепи высоковольтной линии 110 кВ Донино-ЦАГИ отключились в 11.02 по московскому времени. Как уточняет сегодня РИА "Новости", ссылаясь на последние данные ведомства, мощность отключенных потребителей составляет 26,5 МВт.

В настоящий момент проводятся аварийно-восстановительные работы. Пока не сообщается, когда электричество вновь будет включено.

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